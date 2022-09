Legião Urbana neste sábado em S. Antônio

Confira todas as informações sobre o show

Neste sábado (24) a banda Sete Cidades apresentará o show Tributo à banda Legião Urbana, na Upe Clube de Campo, em Santo Antônio da Platina.

O vocalista do cover é o músico Dimas Borba, representando o poeta e compositor Renato Russo (foto). A abertura do show será com a banda Donna Loka, a partir das 21 horas, contando com a participação especial da artista Dani Oliveira.

O evento ocorrerá no salão do local e os ingressos estão disponíveis pelos valores de R$ 25,00 pista, R$ 120,00 mesa com 4 lugares, e R$ 70,00 mesa com 2 lugares.

Para mais informações, bem como a realização de reservas, contatar Rodrigo pelo WhatsApp (43) 99930-8160.

A exibição será pelos 17 anos de tributo à famosa banda de rock brasileira, cujo vocalista era Renato Russo, e os integrantes da formação original eram Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha.

O grupo representou um dos maiores sucessos dos anos 80 e 90, com composições presentes até hoje em estações de rádio, filmes e nos ouvidos das novas e velhas gerações.

Renato Russo morreu em 11 de outubro de 1996, vítima de complicações da Aids, aos 36 anos, e entrou para a história como o único roqueiro do Brasil a ultrapassar a marca dos 10 milhões de discos vendidos.

Abaixo, confira duas famosas músicas do grupo.