Moça reaparece e alivia Cambará

LARISSA REIS TEM 21 ANOS E TEVE INDISPOSIÇÃO COM O NAMORADO

Larrissa Antunes dos Reis (fotos) durante a madrugada deste sábado, dia 31, mandou uma mensagem via aplicativo WhatsApp para a sogra, dando a entender que havia encontrado mensagens no celular do namorado que a perturbaram. Às 5h14m da manhã mandou uma última mensagem para a mãe do rapaz com os seguintes dizeres: “Me desculpa pelo que vou fazer, você sempre acreditou em mim, nunca se esqueça do quanto é importante para mim. Tchau”.

Depois desse horário, apesar da sogra ter respondido, Larissa já não visualizou, desligou o aparelho e não entrou em contato com mais ninguém da família ou conhecidos. Ela tem 21 anos, reside no bairro Estação e é católica praticante.

Saiu com o carro próprio, um Gol G5 Ano 2012, metálico, (placas ATY 8167 Cambará). Ninguém da família a viu saindo e desde então não há mais nenhuma notícia.

O pai dela, empresário da cidade no ramo de metalurgia, estava desesperado, assim como familiares e amigas. Só que a moça acabou voltando para os braços da família na noite deste domingo, dia primeiro.