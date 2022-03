Largada do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Pro Tork Racing Team é presença confirmada no gate do evento na cidade da Lapa

O Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2022 terá sua largada realizada neste fim de semana, dias 12 e 13 de março, no tradicional circuito da Lapa, cidade localizada na região metropolitana de Curitiba. A Pro Tork Racing Team é presença confirmada em nove categorias e espera conquistar bons resultados.

Rafael Faria é um dos destaques do time, alinhando no gate das classes principais, VX1 e 250cc Pró. Para ele, a expectativa é excelente. “Estou pronto para dar o meu melhor, ansioso para o início da temporada”, afirma. Rodrigo Taborda também é um dos grandes nomes da equipe, nas classes VX1 e VX3 Especial.

Já entre os mais experientes, entram em cena: Paulo Stedile – VX3 Especial e VX4 Especial; Alencar Krefta – VX4 Especial e VX5 Especial; Anilton Ximenez – VX3 Nacional e VX4 Nacional; Sandro Alexandre – VX4 Especial, VX4 Nacional, VX45 Especial e VX45 Nacional; e Marcio Lago – VX3 Especial, VX3 Nacional, VX4 Especial e VX4 Nacional.

O evento organizado no CTG será aberto ao público, com ingresso vendido na bilheteria por R$ 10. Mas quem preferir, pode assistir a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaybr. No sábado ela inicia a partir das 15h e no domingo às 12h.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Etapa: 1

Quando: Neste fim de semana, dias 12 e 13

Onde: CTG – Lapa

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaybr

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.