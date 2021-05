Largada da Copa Pro Tork de Velocross

A segunda etapa será no dia 12 de junho

A Copa Oeste Pro Tork de Velocross deu a largada na temporada 2021 neste domingo, dia 2 de maio, na cidade de Toledo, seguindo um rígido protocolo sanitário diante da pandemia da Covid-19. Entre os pilotos presentes, Sandro “Tatu” Alexandre levou a maior fabricante de motopeças da América Latina ao pódio.

Infelizmente, um problema com a suspensão da motocicleta dificultou a participação do atleta. Mesmo assim, Tatu deu o seu melhor e conseguiu alcançar bons resultados. Foi o terceiro colocado na VX3 Nacional e na VX4 Nacional, o quarto na VX3 Especial e ainda o sexto na VX4 Especial.

“Sou o atual campeão dessas categorias, gostaria de ter me saído melhor, ter buscado uma vitória, mas fiz o que pude, a suspensão atrapalhou bastante. O evento foi bacana, pista técnica, com buracos e muitos participantes. Agora é se preparar para a próxima”, explica.

A Copa Oeste Pro Tork de Velocross pretende realizar a segunda etapa no dia 12 de junho. Todos os detalhes serão divulgados em breve e as inscrições deverão ser feitas através do site Sportbay: www.sportbay.com.br.