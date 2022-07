Lar São Vicente de Ibaiti precisa de ajuda

Idosos chegam a quase 17% da população hoje na cidade

Com a expectativa de vida cada vez mais alta, o número de idosos em Ibaiti e região aumenta de forma expressiva.

Hoje, representam 16,7% da população, e em 2050 serão 25%. Boa parte desse grupo não tem condições de se manter sozinho quando a terceira idade, daí a importância dos asilos.

O Lar São Vicente de Paulo de Ibaiti existe desde 12 de outubro de 1991 . Tem capacidade para atender 60 Idoso e hoje tem 37 Asilados. Desde o dia 20 de janeiro de 2022 está sob a intervenção do Metropolitano com a diretoria: Presidente Lêda Maria B Palhares Chesco, tesoureiro Marcos e secretária Elaine.

Constataram-se vários problemas no asilo: como portas sem trincos e com cupim, paredes com rachaduras, forro caindo, falta de pintura, pisos quebrados e com ondulações.

Diante desses fatos, querendo dar uma melhor condição de vida aos nossos asilados, é feito o pedido de ajuda da sociedade de Ibaiti e região para que seja possível fazer reforma nos quartos e no refeitório.

Faça você também parte dessa ação solidária e seja um amigo do lar São Vicente de Paulo de Ibaiti. Você pode encontrar mais informações nos telefones: (43) 3546- 1101 / Whatsapp: (43) 99969- 1879.