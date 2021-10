Lançamento do “Pulse” na Fiat SAMP

Coquetel apresentou primeiro SUV da Fiat feito no Brasil

FOTOS: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario

Além disso, a arquitetura MLA permitiu redesenhar a parte eletrônica, para que o SUV compacto pudesse ter as tecnologias mais modernas de conectividade e de segurança ativa. Pois o Fiat Pulse estreia com internet a bordo, serviços conectados que permitem dar comandos à distância pelo smartphone, bem como sistemas semiautônomos de direção.

Os diretores-gerais Celso de Souza Schmidt e Gorete Batista, os filhos Marcelo, Alex e Alessandra (Aline e João Henrique não puderam comparecer) comandaram o lançamento na mesorregião do Norte Pioneiro do Pulse, um SUV de design moderno e com o que há de mais moderno no mundo. O evento foi na sede da Fiat Samp, do grupo S&B, em Santo Antônio da Platina, reunindo colaboradores, familiares, amigos e autoridades. O prefeito Professor Zezão e a primeira-dama Mônica e os presidentes da Associação Comercial e Empresarial e da Câmara de Vereadores, Nelson de Camargo e José Jaime Mineiro estiveram presentes. Fiat Pulse inaugura uma base modular e tem o motor 1.0 Tubo mais potente do mercado e novo câmbio automático CVT. Preços e versões – Ochega em cinco versões e com preços competitivos, que vão de R$ 80 mil até R$ 116 mil. Em São Paulo, onde se paga ICMS maior, a tabela começa em R$ 82.530 e alcança R$ 119.690 na configuração topo de linha Impetus. Na base, o utilitário tem ode até 109 cv e 14,2 mkgf de torque quando abastecido com etanol. Com gasolina, são 101 cv e 13,7 mkgf. Atem câmbio manual de cinco marchas. Veja os valores de lançamento:– R$ 79.990– R$ 89.990– R$ 98.990– R$ 107.990– R$ 115.990 Uma novidade é que o motor 1.3 flex será ligado pela primeira vez ao. A transmissão continuamente variável, que estreia com o SUV, tem simulação de sete marchas e é fornecida pela japonesa Aisin. Trata-se do mesmo câmbio do, porém com ajustes da engenharia da Fiat.O 1.0 turbo é mais potente – Além do novo câmbio CVT, o Pulse promove a chegada de outra peça-chave para a Fiat – e também, suas parceiras no. O SUV da marca italiana vai estrear o motor 1.0 turbo flexível de três cilindros, com injeção direta e comando variável de válvulas fornecido pela thyssenkrupp. Ele chega como o mais potente da cilindrada. São 130 cavalos de potência máxima com etanol, e 128 cv com gasolina. Já o torque máximo chega a 20,4 mkgf com ambos os combustíveis, e é entregue logo a 1.750 rotações. Assim, o novo motor da Stellantis é mais forte e enche mais rápido que o 1.0 TSI da Volkswagen, que, até agora, era a referência entre os motores de 1 litro com turbo no Brasil.O novo motor é indicado pela inscrição "Turbo 200" na tampa traseira, e está disponível nas três versões de acabamento do SUV. São elas: Drive, Audace e Impetus – estes dois novos nomes na gama da Fiat. Combinado ao câmbio CVT, o Fiat Pulse tem três modos de condução (Manual, Normal e Sport). A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,4 segundos. Conforme explica a Fiat, oatua na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e também altera o tempo de resposta e de troca de marchas. Para comparação, o, que será seu principal concorrente, leva 10 segundos para arrancar até os 100 km/h. O Pulse também é mais rápido que o Polo, que leva 9,6 s. Até 14,6 km/l com gasolina – Segundo a Fiat, o Pulse chega como referência no consumo com gasolina dentre os SUVs com câmbio automático. O modelo é o mais econômico e faz médias de 12 km/l na cidade, e de 14,6 km/l na estrada. Outro detalhe interessante é que o novo câmbio CVT usa óleo lubrificante "for life". Ou seja, não exige troca ao longo da vida útil do veículo, o que, segundo a Fiat, aumenta a durabilidade e reduz o custo da manutenção. Nova plataforma modular – No início do projeto, falava-se que a Fiat ia lançar o SUV do Argo. Isso não é totalmente verdade, mas também não é mentira. Ousa uma nova arquitetura batizada de MLA, que é uma evolução da MP1 usada pelo hatch compacto. Essa nova base tem quase 90% de aços de alta e ultra-alta resistência, ou seja, é mais leve, rígida e moderna.