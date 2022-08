Do cantor e compositor Val Misael neste domingo

Acontece às 18h30m neste domingo, dia 21, no Santuário do Santíssimo Nome de Jesus em Joaquim Távora o lançamento do CD ” Meu Grito de Amor”, do cantor e compositor Val Misael.

Ele também é pregador da RCC(Renovação Carismática Católica) e membro consagrado da Comunidade de Aliança Filhos do Altíssimo.

“É uma grande alegria podermos alcançar e levar a palavra e o amor de Deus há muitos através da música, Deus é bom sempre”, disse., “nos ajudem a alcançar mais pessoas, estamos com nosso trabalho na plataforma PALCOMP3,lá vocês podem ouvir e baixar todas as músicas do CD e também compartilhar o link”, adicionou.

Val Misael é o cantor e compositor da música tema do lançamento do projeto da construção do Santuário do Santíssimo Nome de Jesus em JoaquimTávora,que também está no CD.

Link do projeto Construção do Santuário do Santíssimo Nome de Jesus:

https://youtu.be/xT-OdrHKdZY

Facebook;

https://www.facebook.com/valdenir.misael

Instagram:

https://www.instagram.com/valmisaeloficial

Horários de Missa do Santuário do Santíssimo Nome de Jesus

Segunda-feira: Celebração da Palavra as 16 h ;

Ter/Qua/Qui e Sab as 16 h

Domingo 10h e 16 horas.