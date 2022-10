Lançado Inventário Cultural do Norte do Paraná

Rede de contato beneficia comunicação do setor na região

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da UENP realizou o lançamento recente do “Inventário Cultural do Norte do Paraná”, na Geniuscon 2022.

O projeto é mais uma ação do Programa de Desenvolvimento da Cultura da Região Norte do Paraná realizado pela Proec. O site, um repositório vivo, está disponível para que artistas e fazedores de cultura, das mais diversas linguagens, possam divulgar suas produções e, assim, criar uma rede de contatos.

Criado por Rogério Matsui Guenta, do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UENP, o site será gerenciado pela Proec em parceria com os municípios conveniados ao Programa de Desenvolvimento da Cultura.

A plataforma objetiva reunir o diverso arcabouço cultural que se encontra na região. “Neste espaço, agentes culturais terão suas atividades registradas e divulgadas, formando, assim, uma rede de contatos que intenta otimizar a comunicação do setor cultural no Norte Pioneiro”, destaca o diretor de Cultura da UENP, James Rios.

A ferramenta, explica James, também permitirá, aos gestores culturais da região, a possibilidade de registrar o mapeamento cultural de seus municípios em uma base de dados segura e numa interface que garantirá, ao artista de sua cidade, a visibilidade de seu trabalho. “Com isso, o Inventário Cultural do Norte do Paraná se constitui como um importante instrumento para manutenção de políticas públicas culturais, além, é claro, de ser um veículo de salvaguarda da memória cultural da região”, acentua o diretor.

A plataforma aceitará o cadastro de atores, músicos, cenógrafos, artistas plásticos, artesãos, escritores, cineastas, cozinheiros, produtores e gestores culturais.

O Inventário acolhe, ainda, o registro de equipamentos culturais vinculados aos municípios da região, bem como, pela mesma via, de seus respectivos patrimônios materiais e imateriais. Desta forma, comunidades indígenas, casas de matriz africana e benzedeiras têm suas atividades reconhecidas e divulgadas para toda a cena cultural.

O pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, ratifica a importância dessa plataforma para a cultura regional. “Há tempos, a UENP vem trabalhando nesta ferramenta, que entendemos ser inovadora. Vamos suprir uma demanda de nossa comunidade regional e, com isso, vamos dar um salto qualitativo na divulgação dos nossos artistas e trabalhadores da cultura. Pretendemos conectar talentos e fomentar a economia criativa”, disse o pró-reitor.

Convênios – O Programa de Desenvolvimento da Cultura da Região Norte do Paraná é um convênio firmado entre a Universidade Estadual do Norte do Paraná e Prefeituras da região, além de contar com o aporte da iniciativa privada por meio das indústrias locais e apoio do Governo do Estado do Paraná. Atualmente, estão conveniados ao Programa os municípios de Cambará, Cornélio Procópio, Guapirama, Leópolis, Joaquim Távora, Nova Fátima, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Santa Amélia, Santa Mariana, Andirá, Ribeirão Claro, Bandeirantes e Uraí.

Cadastre-se e divulgue seu trabalho artístico-cultural: https://inventariocultural.uenp.edu.br/