Lançada cartilha de prevenção contra a H3N2 na Região

Kit Pacotinho inclui cartilhas, lixo para carro, banners e CDs

Visando o combate da Gripe H3N2, foi lançado o Kit Pacotinho, cada um com 1000 cartilhas, 500 lixo car, 3 banners e 5 CDs com música para a campanha. No Norte Pioneiro, já há os primeiros contatos.

Veja abaixo a Cartilha do Pacotinho de Marechal Candido Rondon, Bituruna, Agudus do Sul, Telêmaco Borba e Colorado para que as crianças aprendam através da diversão com as cores a se prevenir contra a gripe.