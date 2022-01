Ladrão furta até uma caixa d’água

Além disso, subtraídas ferramentas e outros utensílios domésticos na zona rural

Neste fim de semana, a Policia Militar realizou prisão por um furto ocorrido na Zona Rural de Ibaiti.

Nas buscas do autor do crime, que ocorreu no bairro da Gruta , os policias viram dois indivíduos adentrando a mata, sendo um deles abordado.

Ele já era conhecido pela prática de furto e tráfico de drogas. Quando indagado sobre os fatos, confessou e indicou localização dos objetos subtraídos (ferramentas, utensílios domésticos e caixa d’água).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao ladrão (25 anos) que foi encaminhado para a 37ª DRP de Ibaiti.