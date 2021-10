Kits de robótica para Norte Pioneiro

Entregues por Renato Feder, Guto Silva e Sandro Alex

Colégios da rede estadual de ensino de 30 municípios das regiões do Norte Pioneiro, Sudoeste e Campos Gerais receberam nesta semana kits educacionais de robótica. No total, o Governo do Estado entregou mais de 2.500 kits, dez para cada escola. Eles vão atender mais de 250 colégios em um investimento de R$ 9,1 milhões.

Até o momento, foram entregues equipamentos para 11 dos 32 Núcleos Regionais de Educação e os demais vão receber nas próximas semanas. A iniciativa faz parte do programa Robótica Paraná.

Nesta sexta-feira (01) foram contempladas escolas de Assaí, Congonhinhas, Jataizinho, Leópolis, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sertaneja, no Norte Pioneiro. Na quinta-feira (30), receberam os kits os colégios de Ampere, Capanema, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pinhal do São Bento, Renascença, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Mangueirinha, Pato Branco, São João e Vitorino, no Sudoeste. Também receberam escolas de Castro, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Imbaú, Ortigueira e Reserva, nos Campos Gerais.

“Estamos dando oportunidade para esses alunos. É democratizar o acesso a instrumentos, às novas tecnologias, importantes para que eles possam se desenvolver e ter lá na frente as mesmas oportunidades que têm os alunos de grandes centros ou das grandes escolas privadas”, afirmou o chefe da Casa Civil, Guto Silva, que participou da entrega para escolas dos Núcleos Regionais de Educação de Pato Branco e Francisco Beltrão.

O secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, esteve na entrega para escolas de Ponta Grossa e região. “O programa Robótica Paraná faz parte de todo um processo de inovação que está em andamento na Secretaria da Educação. É possibilitar experiências e conhecimento que cada vez mais serão demandados não só aqui, mas em todo o mundo”, destacou.

ROBÓTICA – O programa Robótica Paraná foi lançado no final de agosto e oferece a alunos do ensino médio, da rede estadual, conteúdos de automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência. Com o programa Educação para o Futuro, previsto para começar no ano que vem, a intenção é adquirir mais seis mil kits de robótica para os colégios da rede estadual.

Os kits são compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, que inclui motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduínos, por exemplo.

Para facilitar o processo de aprendizagem, os alunos contarão com materiais didáticos como videoaulas e cartilhas digitais, com instruções gráficas detalhadas que elucidam o passo a passo de cada proposta de atividade. Alguns exemplos são braço robótico, irrigador automático e projeto semáforo.

Todos os materiais estão disponibilizados no site do Robótica Paraná.