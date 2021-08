Juscéia Garbelini será sepultada hoje

Professora de conceituada família deixou marido, três filhos e três netas

Juscéia Aparecida Veiga Garbelini (fotos), 64 anos, faleceu nesta quinta-feira, dia cinco, às 11h32m em Jundiaí(SP) onde estava em tratamento de câncer. Filha de Antônio Veiga e da professora Laudelina.

O corpo foi transladado para Santo Antônio da Platina e será velado na Funerária Platinense entre nove e 14 horas. Sepultamento às 16 horas no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Deixou esposo Sérgio Augusto Garbelini, três filhos: Tiago, Rebeca e Diogo, e três netas Maria Valentina, Maria Luísa e Antonella.

Professora de Língua Portuguesa, residia atualmente em Palmas, capital de Tocantins.

O filho dela, Diogo, escreveu o texto abaixo enviado ao npdiario:

Assim como chegou, foi no mês de agosto que ela partiu. Tal como o significado espiritual do mês de agosto, trazer luz para iluminar os cantos escuros da alma. E assim podemos caracterizar a trajetória de vida da Professora Juscéia Veiga Garbelini, entre nós.

Mulher e profissional reflexiva, cheia de atitudes e, sobretudo, um ser humano que irradiou luz por onde passasse.

Filha de professora, sempre teve muito orgulho disso. Foi docente de todos os níveis (Ensino Fundamental, Médio e Superior) e em todas as esferas (Municipal, Estadual e Federal). Começou como professora da rede municipal de Santo Antônio da Platina, antigo primário, na zona rural, tempo esse que lhe rendeu várias histórias para contar sobre o início da sua jornada.

Logo após, lecionou em vários colégios estaduais do município, e em 1994, entrou para a UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), antiga FAFIJA (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras), em Jacarezinho, como Professora Assistente do Curso de Letras, tendo permanecido por quase dez anos.

Possuía Mestrado em Letras pela UNESP e doutorado em Lingüística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo uma grande defensora da Educação Pública, que tanto lutava e valorizava a vida acadêmica e profissional.

Mudou-se para o estado de Tocantins, em 2004, onde exerceu a função de professora adjunta, além de Diretora do Campus Universitário de Porto Nacional, Pró-Reitora da Universidade Federal de Tocantins e de ter sido Secretária de Educação de Palmas, Tocantins.

Ela era uma cidadã do mundo. Um mundo que não tinha limites, nem fronteiras…apenas horizontes. Horizontes que ela não tinha medo de desbravar. Inteligente, sagaz, espirituosa, atrevida, corajosa, bem-humorada, irônica, guerreira, obstinada, de uma incalculável sabedoria e uma generosidade ímpar…

Uma intelectual brilhante, à frente do seu tempo e espaço. Como sempre, ela foi, mais uma vez, coerente, intensa e plena com a vida que levou.

Tentou tudo, não esmoreceu, mas sempre almejando a vida…a vida com plenitude!