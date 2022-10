Judiciário e Conselho da Comunidade fazem ação social em S.A.P

Durante Semana da Criança e Adolescente

Na segunda-feira, dia 17, o Poder Judiciário da Comarca de Santo Antônio da Platina, com apoio do Conselho da Comunidade, realizou a VI Semana da Criança e Adolescente no Judiciário.

Essa ação social foi desenvolvida pelo Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Paraná (CONSIJ-PR), e consistiu na adoção de medidas concretas, voltadas à celeridade na garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente junto ao Poder Judiciário e a comunidade.

A VI Semana aconteceu durante os dias dez a 17 de outubro, em comemoração ao Dia da Criança. Importante destacar que as atividades da Semana da Criança não se restringiram às Varas da Infância e da Juventude, mas também envolveram magistrados, servidores de outras Varas e até a Comarca como um todo. Quanto maior a adesão, maior a contribuição do Judiciário em prol dos direitos das crianças e adolescentes.

Segundo Djalma Gaspar Júnior, magistrado titular da Vara da Infância e Juventude, “A Semana da Criança e Adolescente no Judiciário, que acontece esse ano dos dias 10 a 17 de outubro, consiste na adoção de medidas concretas, voltadas a celeridade na garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente junto ao Poder Judiciário. Convidado a participar nesta campanha, o Conselho da Comunidade de Santo Antônio da Platina promoveu palestras em Instituições de Ensino Públicas e, em parceria com o Cense, realizou visitas externas com os adolescentes internados a Fanorpi e Aramon. Sem dúvidas, foram iniciativas que contribuíram muito”

Dr. Matheus Zurlo apresentou toda a instituição de ensino aos menores, bem como seus laboratórios e o Núcleo de Prática Jurídica, que atende platinenses sem custo.

Já o presidente do Conselho da Comunidade, Dr. Jéfoni Nogari, ressaltou que “a parceria que vem sendo construída em nosso Município, buscando materializar e fortalecer políticas públicas já existentes que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade social/econômica e, principalmente, nossas crianças e adolescentes, contribui para derrubarmos barreiras e fortalecer direitos, oportunizando um amplo acesso a direitos sociais, garantido a todos na Constituição brasileira. O que fizemos, com apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, Cense, Aramon, Fanorpi e alguns Colégios, foi proporcionar esperança e um futuro para aqueles jovens, estimulando-os a não voltarem a delinquir.”

Durante as atividades realizadas na Semana da Criança e Adolescente, foram promovidas palestras sobre gravidez na adolescência e seus respectivos direitos. As palestras foram ministradas nos Colégios Estaduais Tiradentes, Rio Branco e Maria Dalila. Foram feitas pela enfermeira Dra. Vânia Granemann Bertolini e a advogada Dra. Ellen Conrado. Durantes as palestras, mais de 200 estudantes da rede pública puderam ouvir sobre um tema tão importante, principalmente angariando conhecimento que poderão levar à vida.

Também foram realizadas visitas monitoradas pela unidade platinense do Cense. Os menores que estão cumprindo medidas socioeducativas, já em fase final, puderam conhecer a Aramon Artigos Religiosos e a Fanorpi.

Na Aramon, os menores foram recepcionados pelo proprietário Francisco Monteiro, a gerente Merly e o Lucas Monteiro.

Chico da Aramon, como é conhecido, apresentou um vídeo institucional da empresa, destacando a fé e perseverança como meios de crescer na vida, focando em seus objetivos.

Na faculdade os menores foram recebidos pela diretora-geral, professora Graça Zurlo e o Dr. Matheus Zurlo, professor e coordenador do curso de direito da instituição.

O advogado apresentou toda a faculdade aos menores, bem como seus laboratórios e o Núcleo de Prática Jurídica, que atende milhares de platinenses sem qualquer custo.

Segundo o diretor do Cense platinense, Matheus Acosta, “A parceria do CENSE com o Poder Judiciário e o Conselho da Comunidade são de extrema importância para a efetivação dos direitos e garantias dos adolescentes privados de liberdade. Durante a Sexta Semana da Criança e do Adolescente, pode-se ofertar uma rica experiência do trabalho formal, com toda logística apresentada pela Empresa Aramon além da realidade da vida acadêmica detalhada pela Fanorpi – Faculdade do Norte Pioneiro. A continuidade da escolarização e a inserção no mercado de trabalho são instrumentos eficazes para a quebra da cultura da criminalidade e tão almejada reinserção social.”

Palavras do Chico da Aramon: Ficamos felizes em ser uma das primeiras empresas em participar da realização da visita monitorada para os adolescentes.

Pois, é essencial para eles nesse momento de reintegração à sociedade, que eles consigam através da conversa e dos conselhos, visualizar e entender as experiências com o mercado de trabalho, as formas de trabalhar, e com isso, estimular cada um deles para que possam almejar, prosperar e ter sucesso com o seu próprio trabalho e dedicação, mostrando assim que eles podem e conseguem alcançar os seus objetivos e sonhos com dignidade, respeito e coerência.