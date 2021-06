Jovens maconheiras flagradas no centro

Fumavam passeando num carro na noite de domingo em Santo Antônio da Platina

Duas moças (23 e 22 anos) foram flagradas às 21h30m deste domingo, dia 27, fumando maconha na avenida Oliveira Motta, em Santo Antônio da Platina.

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhava no centro, quando um veículo passou próximo exalando forte odor da erva. Realizada abordagem, encontrado debaixo do tapete do passageiro um cigarro da droga e dentro de uma pequena bolsa mais uma porção com 18 gramas, juntamente com um dichavador (utilizado para picar) e um maço de seda(papel usado para confecção do “baseado”).

A condutora e a passageira indagadas, relataram serem para consumo. Ambas foram encaminhadas até a 4ª Cia para as devidas providências. O entorpecente e demais apetrechos ficaram apreendidos.