Receberá prêmio no próximo domingo na Capital

Aline Padilha, de 23 anos, será homenageada em evento de beleza em Curitiba.

A jovem tem duas filhas e é solteira, trabalha há quatro anos na área de micro-pigmentação e já ganhou Prêmio de Profissional Destaque do Estado do Paraná no ano de 2021.

Agora, ganhará o Prêmio de Empreendedora Paranaense, promovido pela empresa Beauty Stars Eventos, e ocorrerá no dia 24 de julho(domingo que vem), no Teatro Universidade Positivo, em Curitiba.