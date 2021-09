Jovem é preso por embriaguez em Pinhal

Motorista de 23 anos inabilitado andou com carro três quilômetros sem o pneu dianteiro

Em torno de meia-noite e meia deste domingo, dia 19, a ROTAM estava em patrulhamento pela avenida Silveira Pinto, quando percebeu um Palio de cor preta transitando em zig-zag, e que em dado momento o condutor efetuou arrancada brusca. A direção perigosa foi promovida em pleno centro da cidade.

Com sinais luminosos e sonoros da viatura foi dada voz de abordagem ao condutor, o qual não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, cruzando preferenciais, colocando em risco a vida de pedestres, e ainda gerando risco de colisão com outros carros.

O motorista de 23 anos inabilitado entrou na PR-436, sentido Nova Fátima percorrendo por aproximadamente três quilômetros na rodovia sem o pneu dianteiro, somente no aro (foto).

Na sequência parou, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Levado ao Pelotão da PM, fez o teste de bafômetro com resultado positivo. Encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providencias cabíveis.

Promovidas oito notificações pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB): ▶️ Art. 162, inc. I; art. 164 c/c art. 162, inc. I; art. 195; art. 215, inc. II; art. 170 (veículos); art. 170 (pessoas); art. 175; art. 165.