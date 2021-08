Jovem de 22 anos morre em acidente

Ele estava como passageiro de VW/Golf que capotou em Figueira

Em torno de 23 horas desta quinta-feira, dia 19, no KM 141 da PR-160 ocorreu capotamento no trecho entre os municípios de Curiúva a Figueira. O passageiro Breno Junior dos Santos, de 22 anos, teve óbito no local, encaminhado para o IML de Londrina.

O VW/Golf (placas Figueira) trafegava pela rodovia quando capotou. Outras duas pessoas que estavam no veículo (motorista de 43 anos e outro passageiro de 23) foram encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

O corpo do jovem foi sepultado na tarde desta sexta, dia 20, no cemitério municipal.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.