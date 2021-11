Jovem de 20 anos comete feminicídio em Siqueira Campos

Matou convivente com várias facadas ontem no inicio da noite

As Polícias Militar e Civil de Siqueira Campos prenderam o autor do feminicidio acontecido no final da tarde desta segunda-feira, dia 29, no Bairro do Santuário, em Siqueira Campos.

O crime ocorreu em torno de 18h35m num pequeno quarto numa espécie de pensão onde Bruno Miranda de Andrade, 20 anos (faria 21 no próximo dia 19) morava. Ele trabalhava no seminário e entrou em briga corporal com a namorada, Graziele Pereira, 29, por motivos fúteis , desferindo diversos golpes de faca nos braços, tórax e pescoço da vítima.

Após discussão, aconteceu o fato.

Pouco tempo depois, às 19h40m, o jovem foi preso num bar da PR-092 , perto do Mercado Bazuki. Não reagiu à prisão, mas na sequência quando estava já numa cela cadeia local, alterado, começou a se auto-lesionar, sendo impedido pela polícia.

Graziele era de Curitiba, dois filhos menores, e estava ficando com o rapaz, que era primário, há cerca de dois meses.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho recolheu o corpo.

O delegado Juliano Teixeira instaurou e preside o inquérito.

Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: Pena, reclusão, de 12 a trinta anos. No caso, qualificadoras como motivo fútil, violência brutal e sem dar possibilidade de defesa tendem a fazer com que o Tribunal do Júri condena a no mínimo 15 anos em regime fechado.