Jovem de 19 anos assassinado hoje em Joaquim Távora

Há poucos informes sobre o homicídio por enquanto

Duas pessoas invadiram e assassinaram com dois tiros em torno de 5h30m deste sábado, dia 19, Otávio Domingues (foto), que era de Santa Mariana e morava com uma moça numa casa simples no bairro Asa Branca, em Joaquim Távora. A dupla fugiu em seguida.

O homicídio aconteceu nas chamadas “Casinhas” e o óbito foi no local.

O rapaz esteve por um período também em Quatiguá e as primeiras informações indicam que a motivação teria sido relacionada a drogas. A Polícia Militar e o IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local.

O Npdiario entrou em contato com o delegado de plantão, mas ele disse que está atendendo neste sábado apenas casos de prisões em flagrante.

Mais detalhes a qualquer momento.