Jovem de 18 anos é presa em J. Távora

Cumprido mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao crime de tráfico

Exclusivo: Nesta terça-feira, por volta das 16 horas em Joaquim Távora, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, de uma jovem de 18 anos (foto).

A equipe recebeu informações privilegiadas a respeito do paradeiro da garota, que tinha em seu desfavor um mandado de prisão emitido pelo juiz Antônio Venâncio de Melo.

Assim, com o apoio do sargento Leonardo, se dirigiram à rua Germano de Souza, São Sebastião, entretanto a mãe informou que a moça estava na casa da irmã. Na sequência, deslocaram-se novamente para o outro endereço no mesmo bairro, onde a encontraram.

A menina foi encaminhada à cadeia feminina de Santo Antônio da Platina.