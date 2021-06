Capota carro e se fere em Quatiguá

Acidente no início da madrugada deste sábado na PR-092

Exclusivo: Um Fiat/500 Cult (placas de Santa Bárbara do Oeste/SP) capotou segundos depois da meia-noite deste sábado, dia cinco, no KM 298 da PR-092, em Quatiguá.

O jovem motorista de 19 anos dirigia, sem passageiros, sentido Joaquim Távora, perdeu o controle do veículo e capotou à margem esquerda da rodovia (foto).

Sofreu ferimentos médios e foi encaminhado ao hospital quatiguaense. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.