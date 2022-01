Jovem capota caminhão em Wenceslau Braz

Sinistro ocorreu ontem por volta das cinco horas num curva da PR-092

Um rapaz de 24 anos sofreu ferimentos graves às cinco horas da madrugada deste domingo, dia 30, no KM 250 da PR-092, em Wenceslau Braz. Foi encaminhado pela ambulância até o hospital municipal local.

Ele perdeu o controle e capotou o Scania/G 380 (placas de Indaial/SC) que conduzia à margem direita da rodovia, base da trajetória do seu tráfego. O acidente aconteceu numa curva com tempo chuvoso no sentido de Wenceslau Braz.

Do sinistro resultaram também danos de grande monta no caminhão.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.