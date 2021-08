Jovem bate moto em cavalo e morre

No início da madrugada deste domingo na PR-436 em Itambaracá

Luis Otávio Junior (foto), 21 anos, perdeu a vida no início da madrugada deste domingo, dia 15, após a motocicleta que pilotava colidir contra um cavalo no KM 117 da PR-436, em Itambaracá, no trecho sentido divisa com estado de São Paulo(Porto Almeida/Balsa).

Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Bandeirantes, porém não resistiu. O rapaz que estava em sua garupa, também de 21 anos, sofreu ferimentos leves. O animal morreu no local.

A reportagem apurou que o rapaz de 28 anos que montava o cavalo, atropelado na margem direita da rodovia base do seu sentido de tráfego, foi encaminhado com ferimentos leves à unidade de saúde.