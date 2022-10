Jony busca título na final do Paranaense de Enduro de Regularidade

A categoria Elite do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade será decidida na grande final da temporada 2022, programada para acontecer neste domingo, dia 9 de outubro, durante o XXII Enduro do Lobo. O evento será em Guarapuava, cidade localizada na região Centro-Sul do estado.

Jony Jachtchechen é um dos favoritos ao título e se mostra otimista. O piloto que representa a Pro Tork Racing Team está em segundo lugar na classificação, com uma diferença de 14 pontos para o líder. Sua expectativa é fazer uma prova sem erros para buscar a taça para a equipe.

A largada está programada para as 8h30, no Parque Recreativo do Jordão. De lá os competidores partem para um percurso de aproximadamente 130 quilômetros, com terreno bem variado, um pouco de pedras, cascalho, áreas de reflorestamento e estradas abandonadas, muita navegação com médias justas.

Serviço: Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Etapa: Final

Quando: Domingo, dia 9

Onde: Guarapuava

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.