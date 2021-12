Jogos da Interação são sucesso na AABB

Iniciativa reuniu personalidades de vários setores em ambiente familiar

O prefeito em exercício, Chico da Aramon, o gerente-geral da maior agência do Banco do Brasil do Norte Pioneiro, José Osvaldo, e o presidente da AABB de Santo Antônio da Platina, Adriano dos Santos Marcelino, ficaram satisfeitos com o sucesso do recente evento “Jogos da Interação” promovido na Associação Atlética Banco do Brasil local.

A iniciativa foi promovida em parceria por algumas instituições: AABB, Prefeitura, BLX Sports, Escola de Natação e Hidroginástica Nadartte, Vale do Sol/Difusora, Npdiario, Tiro de Guerra 05-004, Estúdio Força Funcional, Acorrenorpi Running, JK Artes Gráficas, CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem) e SESC(Serviço Social do Comércio).

No dia 27, sábado, a iniciativa teve um festival de natação (início às oito horas e categorias adulto e kids), Campeonato de vôlei de areia (início às oito horas, categoria adulto e vagas limitadas), jogos, oficinas e palestras para a Terceira Idade (início às 14 horas), Campeonato de futsal (início às 17 horas, categoria adulto e vagas limitadas).

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario

