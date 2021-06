J. Távora:Sicredi entrega 2 carros

Jeep Compass e Fiat Mobi sorteados na apuração final da campanha ‘Investir Bem é Fazer o Bem’ comemorativa aos 35 anos da cooperativa

A Sicredi Norte Sul PR/SP realizou nesta terça-feira, dia 22, a entrega dos dois carros 0 km sorteados pela campanha Investir Bem é Fazer o Bem em sua apuração final. Tanto o Jeep Compass, quanto o Fiat Mobi saíram para associados de Joaquim Távora.

Na mesma ocasião, também foi realizada a entrega dos prêmios para as instituições sociais indicadas pelos associados nos cupons sorteados.

A Avesigma ganhou o Fiat Mobi e o prêmio de R$2 mil foi para a APAE da cidade, indicada pela empresa no cupom. Mauro Lucas Pozzan, representante da Avesigma, conta como recebeu a notícia: “ Foi uma grande surpresa, estamos muito felizes com o resultado e em contribuir com a comunidade através da indicação da APAE em nosso cupom. O Sicredi é muito importante para nós, pois fomenta nosso crescimento. Foi uma surpresa maravilhosa”.

O Presidente da APAE, Natálio Erony Bertapelli, agradeceu a indicação: “ Quero agradecer ao Sicredi e a Avesigma que nos indicou. Esse prêmio é de grande importância para as 157 crianças que atendemos. A APAE de Joaquim Távora está muito agradecida a todos.

Já no prêmio final da Campanha, o Jeep Compass, a instituição social indicada seria contemplada com R$20 mil. A empresa Frangos Pioneiro foi a sorteada e indicou o Hospital Dr. Lincoln Graça em seu cupom. Fazendo com que o mesmo fosse premiado com o valor. Paulo César Massaro Thibes Cordeiro, representante da Frangos Pioneiro fala sobre a empresa ter sido sorteada: “ O bem maior é poder fazer as coisas e contribuir com alguém e nessa Campanha nós tivemos o privilégio de ser sorteados e contribuir com a instituição que indicamos, que foi o Hospital Dr. Lincoln graça. Ser parceiro do Sicredi é algo que faz a diferença”.

Tarcizo Messias dos Santos, também representante da Pioneiro completou: “O Sicredi é uma cooperativa que soma em nossas comunidades, pois nos traz segurança, é diferenciado. Estamos muito felizes em ter sido sorteados no meio de tantos cupons e poder ter ajudado o Hospital de Joaquim Távora.”

O hospital tavorense foi representado por Paulo Fernando Neves que ressaltou a importância da indicação: “ A vinda desse prêmio foi muito boa, veio numa hora exata. Queremos agradecer a Frangos Pioneiro por ter nos indicado e ao Sicredi pela iniciativa.”, observou.

O sucesso da Campanha reforça a importância da Sicredi Norte Sul nas comunidades onde atua e a confiança que os associados depositam na instituição. “Para nós é uma satisfação realizar a entrega desses prêmios para nossos associados e para as instituições. Sabemos da nossa responsabilidade diante de cada associado que escolhe a Norte Sul como sua instituição financeira e do bem que podemos fazer em nossas comunidades. Ainda mais nesse momento delicado de pandemia ao qual atravessamos. Acredito que conseguimos mostrar ainda mais a força do cooperativismo e do fazer a diferença juntos”. explica o Presidente da Cooperativa, Paulo José Buso Júnior.

Ao longo da iniciativa ainda foram entregues um baú de prêmios, 23 motos 0km, mais um Fiat Mobi 0km, 22 TV´s, 22 poupanças no valor de R$ 5mil cada, entre centenas de outros prêmios sorteados semanalmente nas agências. Somando associados premiados e instituições indicadas, a Campanha entregou quase R$ 1 milhão nas 22 agências e 21 municípios onde a Sicredi Norte Sul atua.

Para o Diretor Executivo da Norte Sul, Antônio Carlos Daineze o compromisso da cooperativa no desenvolvimento das comunidades se firma ainda mais: “ Quando idealizamos nossa Campanha de 35 anos nem imaginávamos o cenário de pandemia que atravessaríamos, mesmo assim, já estávamos trabalhando em algo que realmente levasse um diferencial para as comunidades. Isso mostra o tamanho do nosso comprometimento com todos que confiam e acreditam na Norte Sul. A Campanha terminou, mas nosso compromisso permanece ainda mais sólido”, assinalou.

Atualmente a Sicredi Norte Sul PR/SP possui 46 mil associados distribuídos em 22 agências. No Estado do Paraná a cooperativa está em: Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Ibaiti, Carlópolis, Ribeirão Claro, Quatiguá, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Tomazina, Figueira, Conselheiro Mairinck, Jaboti, Japira, Santana do Itararé, Jacarezinho e São José da Boa Vista. Já no Estado de São Paulo: Ourinhos ( Agência Centro e Agência Avenida), Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Chavantes e Bernardino de Campos.