Joaquim Távora e Jaboti sem água neste domingo

Devido a um desligamento programado para manutenção na rede elétrica da Copel em Joaquim Távora, neste domingo (23), pode haver falta de água e/ou redução de pressão nas partes altas da cidade.

Os serviços iniciam às dez horas e devem ser concluídos até à tarde. A previsão é de que a normalização ocorra, de forma gradativa, até 20 horas.

Em função de um desligamento programado para manutenção na rede elétrica da Copel em Jaboti, neste domingo (23), pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede em toda a cidade. Os serviços iniciam às 9h e devem ser concluídos até as 17h. A previsão é de que a normalização ocorra, de forma gradativa, até as 23h.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.