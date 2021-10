Joaquim Távora abre inscrição à concurso

O prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela, tornou pública a realização do Concurso Público, sob o regime estatutário para o provimento de vagas do quadro municipal. As inscrições estão abertas para provas escritas, práticas e de títulos para preenchimento dos cargos no quadro de colaboradores.

Os cargos disponíveis são:

Pedreiro,

Agente Comunitário de Saúde,

Agente de Combate de Endemias,

Enfermeiro

Professor,

Gari,

Operário,

Operador de Máquinas,

Motorista (foto acima),

Cirurgião Dentista,

Assistente Social,

Servente e

Fonoaudiólogo (foto abaixo).

Os trabalhos serão executados pela fundação FAFIPA Campus de Paranavaí e supervisionados pela Comissão Organizadora do Concurso Público designada pelo decreto municipal nº 3.734/2021.

As inscrições começaram a ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 25, às 17 horas, por meio do endereço eletrônico: www.fundacaofafipa.org.br 0 valor da taxa de inscrição será de acordo com o cargo escolhido.

Mais informações sobre o edital do concurso podem ser obtidas através do link:

http://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=193553&id_cliente=123