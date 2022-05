JEPs em Wenceslau têm comida especial

Jovens atletas recebem alimentação saudável e específica para disputas

Para competir em alto nível é importante que os atletas estejam bem alimentados. Para isso, a coordenação dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s) conta com um pessoal que capricha na preparação.

Os jovens estão em fase desenvolvimento, então já é normal que eles tenham uma fome de leão. A necessidade de recarregar as energias requer ainda mais cuidado com a comida e, em Wenceslau Braz, uma equipe tem dado show nos bastidores da competição e alimentado toda essa galera.

Sandra Mara, uma das cozinheiras que cuida do café da manhã, almoço e jantar dos atletas, comentou: “Nós passamos por um treinamento e seguimos todos os protocolos para proporcionar uma alimentação adequada para os atletas; tudo é orientado e acompanhado por nutricionistas para que a alimentação desses jovens seja balanceada e não falte energia na hora das competições. São frutas, verduras, legumes e muito carboidrato”, explicou.

A profissional adicionou que, além das questões técnicas, tudo é feito com amor e carinho. “Nós buscamos cozinhar como cozinhamos em nossa casa, com amor, dedicação e carinho preparando aquela comida com gostinho caseiro para que eles também possam matar a saudade de casa”, complementou.

De acordo com os integrantes da equipe de futsal que representa o município de São José da Boa Vista, o carinho de Sandra e equipe está dando resultado. “É um almoço muito bom para gente poder recarregar as energias e estar preparado para as próximas disputas. A comida é boa e depois ainda rola uma sobremesa. É muito bom”, disse um dos jogadores durante o almoço deste domingo, dia 29.

Nos JEP’s, os atletas contam com três refeições diárias, sendo o café da manhã, almoço e jantar, seguindo todas as orientações técnicas de nutricionistas com uma dieta balanceada para suprir as necessidades.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz (Fotos: Marcelo Aguiar/Paraná Esportes).