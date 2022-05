Encerradas provas de Atletismo em Pinhal

Entregues 155 medalhas, entre ouro, prata e bronze, para os campeões

Durante todo o sábado e a manhã deste doming0, dia 29, estudantes competiram no atletismo em busca da medalha de ouro e da vaga na macrorregional.

O Estádio Municipal Alves de Almeida (Campão) recebeu atletas do naipe feminino A e B, e atletas com deficiência (ACD) feminino e masculino nas categorias de 11 a 13 anos, 14 a 15 anos e 16 a 17 anos. Os participantes concorreram nas provas de 80 metros rasos, 100 metros rasos, 150 metros rasos, 150 metros rasos ACD, 200 metros rasos, 250 metros rasos ACD, 400 metros rasos, 400 metros rasos ACD, 800 metros rasos, 800 metros rasos ACD, 1000 metros rasos ACD, 1500 metros rasos ACD, 2000 metros rasos, 3000 metros rasos, salto em distância, salto em distância ACD, arremesso de peso e arremesso de peso ACD. O atleta Pedro Henrique Marcusso Pires levou o ouro na prova 800 metros rasos, pelo Colégio Nossa Senhora das Graças (Cambará). O estudante de 13 anos, conta que ficou muito feliz com a vitória e por agora ter a oportunidade de representar a cidade e a escola na macrorregional. “É uma sensação muito boa, viemos de uma cidade longe para ganhar. Viemos para competir no vôlei e no final participamos também do atletismo”. Para a professora de educação física da APAE de Carlópolis, Juliana Estrambek, é muito importante a participação de seus alunos no JEPS. “Só de ver a alegria deles, é o que satisfaz a gente, é o que dá o bem estar de você saber que está proporcionando isso para eles”. Ela conta que sempre faz o possível para levar os atletas para as competições, mesmo com as dificuldades de se deixar a família e estar viajando, além de treinar os estudantes.

Foram entregues 155 medalhas, entre ouro, prata e bronze, para os campeões. Apenas os dois primeiros colocados em cada categoria se classificam para a macrorregional.

O resultado final está disponível no site do JEPs. Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras (Texto e fotos: Manu Benicio/Paraná Esportes).