Jeep bate em carro e condutor foge (vídeo)

Acidente aconteceu às 19 horas deste sábado no centro platinense

Uma camionete atravessou a preferencial subindo em alta velocidade a rua Munhoz da Rocha e bateu num Volkswagen Up (placas de SAP) que descia a rua 13 de Maio no início da noite deste sábado, dia 28, no centro platinense.

Um casal estava no veículo. O condutor, marido, machucou a boca e o nariz e precisou ser atendido no Pronto Socorro Municipal, mas a esposa não se feriu.

O motorista do Jeep Compass fugiu do local (por ser inabilitado, estar embriagado ou outra razão).

Só que um motociclista testemunhou, seguiu, filmou a escapada e identificou a placa. O vídeo foi entregue à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.