Japira: Atividades esportivas normais

Vôlei, futsal, futebol de campo, ciclismo, parente e Corrida de Rua

O secretário de Esportes de Japira, João Gabriel Teodoro (foto), confirmou neste sábado, dia 30, o retorno das atividades esportivas na cidade.

Pela primeira vez a equipe Sub-21 do município participou do Jogos da Juventude e garantiu a 3ª Colocação. Estreou no domingo, dia 24 de outubro, o time principal jogando pela 5ª edição da Mini Copa de Futebol 2021.

Eventos confirmados para este ano ainda:

Inicia dia seis de novembro o 2° Campeonato Interbairros de Futebol Suíço para incentivar a prática esportiva entre japirenses.

Dia 15/11, feriado, acontecerá a 7ª edição da Copa Grazi de Futsal Feminino (foto abaixo), que contará também com equipes de cidades do entorno.

Time feminino de vôlei coordenado pelo professor Rogério num trabalho voluntário com total apoio da secretaria de Esportes e que já fez seu primeiro amistoso contra Ibaiti.

Em parceria com Assistência Social retornam os treinamentos de futsal de cinco a 17 anos, masculino e feminino.

Dia 11 de dezembro, em comemoração ao aniversário do município acontecerá Corrida de Rua e dia 12/12 Japira será sede da última etapa da Copa Norte de Mountain Bike (foto principal).

Está previsto para o dia 14/12 dia do aniversário do município, a inauguração da Ciclo rota, um projeto da secretaria de esportes por meio da superintendência de esportes do Paraná.

Dia 14/12 quadrangular de vôlei masculino e feminino.

O previsto Festival de Parapente tem data exata a definir ainda. Jogo Solteiros contra Casados também será no mês de dezembro com data a ser programada.