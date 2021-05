Japira recebe mais dois novos veículos

Entregues pelo Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa

O prefeito Angelo Vigilato (PSB) e o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) entregaram nesta quinta-feira, 13, dois novos veículos que reforçam o atendimento à Saúde de Japira, no Norte Pioneiro. Os veículos representam um investimento de R$ 265 mil para a Qualificação da Atenção Primária no município.

O furgão Renault Master, todo transformado em Ambulância, para realizar serviços de atendimento simples e remoção de pacientes que não se encontram em estado grave.

Os veículos que vão servir ao povo japirense são do tipo Furgão L2H2 (teto alto e chassi médio) e trazem, entre outros itens, ar-condicionado adicional para a parte traseira do veículo, sinalizadores externos, piso de material antiderrapante e lavável; passagem entre o salão de atendimento e a cabine do motorista; armário com balcão, prateleiras, lixeira e portas corrediças; suportes para cilindro de oxigênio; corrimão no teto; maca articulada de alumínio e suporte escamoteável no teto para soro e sangue.

“Muitos pacientes dependem de transporte rápido e seguro para atendimento especializado e, com esses novos veículos, a prefeitura de Japira garante atendimento eficiente”, enfatiza o deputado.

O Renault Kwid 0 km, no valor R$ 35 mil, será utilizado na atenção primária. Também foi entregue um Renault Master, uma ambulância de suporte básico ou pré-hospitalar tipo B, no valor de R$ 235 mil.

“A ambulância é destinada ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido. Um avanço que vai ajudar a salvar vidas”, disse o prefeito.