Jair Bolsonaro nesta quarta-feira no Paraná

Toledo e Foz do Iguaçu de manhã e tarde e noite em Curitiba

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL ,cumprirá agenda de campanha no Paraná, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o candidato ao Senado, Paulo Martins, nesta quarta-feira, dia 31.

De manhã, na região oeste do estado no período da manhã (Toledo e Foz do Iguaçu), entre outros motivos para vistoriar as obras de construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai.

Bolsonaro participará de Jantar do Agro, que está sendo coordenado pelos deputados Sérgio Souza , presidente da frente parlamentar da agropecuária, pelo coordenador político da frente parlamentar agropecuária , deputado Pedro Lupion, e pelo presidente da comissão da agricultura, deputado Fernando Giacobo.

As informações são do deputado federal e Líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros.

Na Capital de todos os paranaenses, haverá uma motociata entre 14 e 15 horas. O grupo vai sair do Parque São José, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, até o Centro Cívico com previsão de chegada às 16 horas. Em seguida, Bolsonaro participa de um comício na Praça Nossa Senhora de Salete (em frente da Assembleia Legislativa e do Palácio Iguaçu) e à noite se reunirá com integrantes do agronegócio, parlamentes e candidatos.

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) já cumpriram agenda na cidade nos dias 22 e 24, respectivamente, e no dia 17 Curitiba receberá o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).