Jacson Keil renova com a PRO TORK

Piloto catarinense com 14 títulos nacionais representa a maior fabricante de motopeças da América Latina pelo 13º ano consecutivo

Jacson Keil possui 14 títulos no Campeonato Brasileiro de Velocross e no que depender da Pro Tork irá brigar por mais. A maior fabricante de motopeças da América Latina acaba de renovar o patrocínio com o catarinense, parceria que dura há 13 anos consecutivos.



O piloto é referência na modalidade e ainda possui no currículo 22 títulos paranaenses e quatro catarinenses, além de outros dentro do motociclismo. E para seguir com tantas conquistas, ele foca no treinamento físico e com sua motocicleta KTM 450 SX-F enquanto aguarda a abertura da temporada.

Para Keil, é um orgulho vestir a camisa da Pro Tork Racing Team. “É como uma família, estamos juntos faz tanto tempo, temos confiança no trabalho que vem sendo realizado. Irei dar o meu melhor e espero alcançar grandes resultados para a equipe”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.