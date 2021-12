Jacarezinho terá 100% de luz de LED

Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico capaz de emitir luz visível transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência.

O primeiro LED foi criado em 1963 pelo engenheiro e inventor Nick Holonyak e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LED foram desenvolvidas. Diferentemente do laser, o LED não emite luz monocromática, mas sim uma faixa pequena de determinadas cores.

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores. Substituindo alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de dopagem, é possível controlar a cor emitida pelo dispositivo. Confira os exemplos a seguir: Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 V e 3,3 V. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB (do inglês, red, green e blue) são formados por três LEDs: um vermelho, um verde e um azul.

Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como:

Baixo consumo de energia elétrica, em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes;

em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes; Alto rendimento , ou seja, baixa dissipação de energia;

, ou seja, baixa dissipação de energia; Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio;

na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio; Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100 mil horas de uso.

Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED pode ser uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental.