Jacarezinho sedia Jogos de Natureza

Acontecerão no Centro de Eventos da cidade

Jacarezinho sedia entre o fim de julho e o começo de agosto uma etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, com a prática de cinco modalidades. A expectativa é de boa presença de público e participantes de todo Estado.

Os jogos acontecerão no Centro de Eventos de Jacarezinho, com início previsto para o dia 30, seguindo até o dia 31 de julho. Depois o evento retoma no dia 05 de agosto e segue até o dia 07.

A programação está dividida da seguinte forma: BMX, Crossgames e Balonismo no dia 30 de julho, Indoor de Gaiolas dia 31 de julho, e Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia entre os dias 05 e 07 de agosto.

As disputas começarão às 8h da manhã todos os dias, exceto no Indoor de Gaiolas, previsto para começar às 9h. A entrada ao público custará 1kg de alimento não perecível, revertido posteriormente para doação a famílias carentes.

“Mais um evento muito legal nessa retomada do calendário esportivo de Jacarezinho. Uma opção de lazer um pouco diferente para muitas pessoas, mas fica nosso convite a toda população de Jacarezinho porque tenho certeza que quem prestigiar terá momentos de lazer e diversão com essas modalidades”, destaca o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

A etapa dos Jogos de Aventura e Natureza é uma realização da prefeitura de Jacarezinho em parceria com o governo do Estado e apoio da Associação dos Jipeiros de Jacarezinho.

JOGOS

Os Jogos de Aventura e Natureza é um projeto inovador que une a prática esportiva, o turismo e a natureza em um evento itinerante, que beneficia a população paranaense tanto esportivamente quanto economicamente, sendo realizado desde 2019 em uma iniciativa pioneira no Brasil tanto em formato como em abrangência.

Confira todas as modalidades: