Jacarezinho retoma teatro presencial

Peça Augusto, O Jantar será exibida no dia próximo dia 20 no CAT

A Companhia Cênica Carro de Téspis, grupo teatral fundado em 2013 dentro dos trabalhos do setor artístico do CAT (Conjunto Amadores do Teatro) de Jacarezinho, volta aos palcos, e marca o retorno do teatro presencial no município com apresentações recebendo público, após dois anos sem plateia devido a pandemia.

A troupe estreou esse trabalho em dezembro de 2019, e não conseguiu seguir com as apresentações da montagem devido aos protocolos e quarentenas da Pandemia da Covid 19 no início do ano de 2020, retoma as suas atividades com público presencial, realizando duas apresentações do espetáculo na cidade.

A primeira peça está definida para ser apresentada nos dias 20 de novembro e 03 de dezembro no teatro de Arena do CAT, as 20:00 horas.

Augusto, O Jantar é uma montagem com ares do realismo fantástico torneado pelo teatro do absurdo do dramaturgo brasileiro Alcione Araújo. Um espetáculo impulsionado para espaços alternativos, que facilitam as apresentações em lugares diferenciados.

A proposta do trabalho envolve o público no universo das relações humanas, a concepção do grupo circunda o espectador na apreciação da receita especialmente preparada por Augusta Maria para o maravilhoso jantar daquela noite.

Augusta Maria e Frederico Augusto, um casal requintado, nutrido de carinho e gentilezas, desenvolve dentro de uma atípica familiaridade o desenrolar de um problema fatídico.