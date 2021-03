Jacarezinho registra 45 e Santo Antônio mais 50 infectados

Evite sair de casa, não fique sem máscara, lave as mãos e passe álcool gel

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina foi atualizado em 26 de março pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 50 resultados positivos, a cidade segue com 2.315 casos confirmados, deste total, 1.721 estão recuperados.

Agora, são 55 óbitos.

Em Jacarezinho, também permanece a tensão.

Boletim epidemiológico indicou mais 45 casos confirmados nesta sexta-feira, dia 26, e são agora 33 mortes pela Covid-19.