Jacarezinho recebe e distribui mais 50 t de alimentos à escolas

Programa melhora nutrição de crianças e gera mais renda no campo

A Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (UADAF-Jacarezinho) prevê o recebimento de cerca de 50 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros, entre orgânicos e de plantio convencional este ano, 60% dos quais por meio da Chamada Pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE (janeiro a dezembro de 2022) e 40% por meio do Programa Compra Direta Emergencial (no mesmo período).

A Lei nº 11.947, de 16/06/2009, em seu art. 14, prevê que “do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações…”. A UADAF, ligada à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, desempenha o papel de recebedor e distribuidor desses produtos entre as Escolas e Instituições beneficiadas:

Colégios Estaduais Rui Barbosa, Imaculada Conceição, Luiz Setti, José Pavan, Anésio de Almeida Leite, Marques dos Reis, Escola Itinerante Companheiro Keno, APED e CEEBJA. Entre as Entidades e Instituições, são beneficiários dos Programas CADD, COFADD, Asilo São Vicente, Cáritas Diocesana, Santa Casa e os CRAS da Vila São Pedro e Aeroporto.

Carlos Lopes, engenheiro agrônomo e secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Jacarezinho, explica que o trabalho de aquisição de produtos da Agricultura Familiar, realizado por meio de gestores e nutricionistas, “proporcionarão aos alunos uma alimentação saudável, com os alimentos orgânicos ou convencionais, melhorando assim a qualidade nutricional e respeitando o hábito alimentar regional”.

O Município conta atualmente 33 produtores cadastrados e aptos a atender a demanda do Programa, e dispõe de variedades de alimentos como leite, legumes, verduras, tubérculos, frutas, polpas, panificados, doces, mel, queijo e biscoitos de polvilho, entre outros. Em 2021 a Prefeitura adquiriu cerca de R$ 250 mil da Agricultura Familiar, valor que pode crescer muito este ano. “Com essas aquisições os produtores podem melhorar sua renda e a própria qualidade de vida”, destaca.

Expansão – Segundo Lopes, o programa de alimentação escolar absorve mais alimentos do que hoje é produzido, razão pela qual está sendo desenvolvido um trabalho com vista a aumentar o volume de cultivo, por meio do aumento de área plantada e capacitação de agricultores, e o plantio de novas variedades de hortaliças, legumes, tubérculos e frutas.

“Recebemos a incumbência do prefeito Marcelo Palhares de aumentar a porcentagem de produtos adquiridos da Agricultura Familiar de Jacarezinho, via programas do Estado e do próprio município, e para isso ofertamos auxílio na preparação do solo, no manejo e separação de alimentos com apoio da UADAF, e objetivamos a inclusão de cultivos agroecológicos”, esclarece.

O secretário finaliza informando que a ideia é atingir 100% das aquisições de produtos orgânicos até 2030, preconizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. “Contamos com a parceria na assistência técnica do IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural, que presta todo o apoio aos produtores rurais”, finaliza.

Serviço

Os pedidos, recepção e distribuição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar são executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, por meio da UADAF – Alimenta Aqui. Os produtores rurais interessados em fazer parte do Programa pode entrar em contato pelo telefone 43 39113060 ou diretamente na UADAF / Alimenta Aqui, que fica na Rua Otaviano Tonet, ao lado da AGROJAC – próximo ao trevo da Vila Rosa com a BR-153. Os responsáveis pelo atendimento são o Lisandro e a Karolina.