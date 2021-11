Mutirão contra dengue em Jacarezinho

Elevação no índice de infestação preocupa Vigilância Sanitária

Neste sábado, dia 20, a Prefeitura de Jacarezinho realiza o terceiro mutirão de limpeza contra o mosquito da dengue, Aedes aegypti, deste ano.

Realizado em duas etapas – a próxima ocorre no dia 27 – serão atendidos, primeiramente os bairros Vila São Pedro, Vila Scyllas, Scyllas Peixoto, Vila Maria, Dom Pedro Filipak, João Afonso, Vila Rondon, Parque Bela Vista, Jardim São Francisco, Jardim Alvorada, Jardim Alves, Centro, Jardim América e Vila Aggeo.

Segundo o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturini, o índice de infestação do mosquito subiu de 0,5 para 2,1 no último Lira (Levantamento de índice de área) fechado na sexta feira (12). Ele atribui o aumento ao volume das chuvas registrado recentemente.

“Precisamos de todo apoio possível na remoção de criadouros, e que tenhamos o maior número de servidores para atuarmos nos mutirões dos dias 20 e 27. Por isso estamos apelando aos demais secretários para que cedam veículos, caminhões e funcionários para mais esse relevante trabalho em prol da Saúde Pública, atendendo assim às determinações do prefeito Marcelo Palhares”, lembra Venturini.

A Secretaria de Saúde conta com os serviços de apoio dos agentes de combate às endemias e atiradores do TG 05/007, que estão distribuindo sacos de lixo aos moradores. “O combate à Dengue é um dever de todos, e estamos procurando fazer a nossa parte. Contamos com a população nessa luta diária, não podemos facilitar”, recomenda o secretário.

A Prefeitura disponibilizou um veículo de som para rodar pelas ruas da cidade, elaborou vídeos e áudios para divulgação nas redes sociais e está insistindo nos trabalhos preventivos para que a dengue seja controlada.

No dia 27 de novembro a Prefeitura de Jacarezinho realiza a segunda etapa do Mutirão contra a Dengue nos seguintes bairros: Vila Leão, Jardim São Luiz, Nova Jacarezinho, Vila Prestes, Aeroporto, Jardim Panorama, Vila Rosa, Jardim Castro, Novo Aeroporto, Vila Prestes I, Pompéia III e Vila Setti.