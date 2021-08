Jacarezinho: morre outro motociclista

Reinaldo Júnior Sommer tinha 39 anos e conduzia sua Kawasaki/Ninja com amigo

Reinaldo Júnior Sommer(fotos), 39 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 17, no Hospital Evangélico de Londrina, para onde foi encaminhado após ser internado primeiro na Santa Casa de Jacarezinho. Na manhã do último domingo, dia 15, ele foi transferido pelo Helicóptero do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao hospital londrinense.

O acidente que o vitimou foi o mesmo que tirou a vida do seu amigo, Israel Camargo, 51 anos, em torno de 19h30m de sábado, dia 14, no KM 15 da BR-153, em Jacarezinho. Ele, que era cabo da reserva da Polícia Militar, dirigia sua moto Kawasaki/Versys junto com Sommer, também de moto, Kawasaki/Ninja, e acabaram colidindo lateralmente e caindo. Camargo morreu no local e o colega hoje.

Os dois envolvidos eram aficionados de motociclismo.

Sommer era casado com Débora, de Assis(SP) e morava com a esposa em Jacarezinho. A moça já trabalhou em Santo Antônio da Platina, cuja Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência. O velório e o sepultamento serão em Assis SP, ainda sem horários definidos.

