Jacarezinho inicia a avaliação oftalmológica

Ações fazem parte do “Programa Oftalmo nas Escolas”, que visa diagnosticar possíveis problemas de visão em alunos

A prefeitura de Jacarezinho deu início à realização de avaliações oftalmológicas em alunos da rede municipal de ensino nesta quarta-feira (14). A medida faz parte do “Programa Oftalmo nas Escolas”, desenvolvido em parceria entre secretaria municipal de Saúde e secretaria municipal de Educação que tem como objetivo o diagnóstico e tratamento de possíveis problemas de visão nos estudantes.

Nesta quarta-feira as avaliações aconteceram na Escola Municipal Professora Ruth Pimentel Rocha e Escola Municipal Professora Vera Cecília Lamim. No decorrer desta e da próxima semana as avaliações irão continuar abrangendo todas as demais escolas municipais de Jacarezinho.

A princípio, o projeto beneficia alunos do 5º Ano das escolas, com estimativa de cerca de que 400 estudantes sejam avaliados. Entretanto, o objetivo da iniciativa é ainda mais amplo: chegar à totalidade dos alunos da rede municipal de ensino passando pela avaliação oftalmológica ainda neste ano – cerca de 2 mil crianças e pré-adolescentes.

Após as avaliações, os alunos que sejam diagnosticados com problemas oftalmológicos serão encaminhados para o Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) para sequencia do tratamento, que será totalmente gratuito.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, o projeto é um reflexo da preocupação da gestão com o bem estar dos alunos da rede municipal.

“Temos avanços históricos na rede municipal de ensino, com um grande programa de reforma ou ampliação de todas escolas do município e distribuição de uniformes escolares, entre tantas outras ações. Agora mais um projeto que mostra a preocupação que temos com nossos alunos. Sabemos que um problema de visão não diagnosticado pode prejudicar e muito a vida escolar de uma criança, então vamos atuar para que nenhum aluno nosso sofra com isso”.

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, o trabalho é mais um no intuito de melhorar a qualidade do aprendizado. “Desde o começo da gestão o desafio é sempre em promover um ensino de qualidade aliado com as melhores condições oferecidas aos alunos. E esse é mais um projeto que vem reforçar todo esse contexto”, pontua.

Para o secretário municipal de saúde, João Luccas Thabet Venturini, “projetos dessa magnitude reforçam a importância da atuação em rede entre as secretarias, garantindo eficácia e qualidade de vida aos nossos jovens”.

O “Programa Oftalmo nas Escolas” é uma realização da prefeitura de Jacarezinho através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, com emenda impositiva da vereadora Luciane Alves.