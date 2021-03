Jacarezinho: Inauguração do Instituto de Criminalística será em abril

Atenderá população de 400 mil habitantes em 28 municípios

A região de Jacarezinho ganhará um importante reforço: o Instituto de Criminalística iniciará suas atividades no próximo dia 12 de abril. A nova repartição atenderá 28 cidades e 14 comarcas do Norte Pioneiro, uma população total de quase 400 mil habitantes nas áreas da 11a e 12a Subdivisões Policiais, e também do 2º e do 18º Batalhões Militares.

Com a inauguração, o Instituto de Criminalística se une ao Instituto Médico-Legal já existente e juntos formarão a 11ª Unidade de Polícia Científica (UPC), no plano de expansão do Interior.

O órgão em Jacarezinho realizará as perícias criminais dos locais de morte violenta, como acidentes de trânsito e homicídios, e também as de identificação de veículos e armas, além de incêndios e muitas outras, contribuindo para a Sociedade.

Esse plano de trabalho iniciou-se já nos primeiros dias da atual Direção da Polícia Científica, que pretende inaugurar outras duas seções também no mês de abril e, até o fim do corrente ano, mais três novas.

“As equipes estão preparadas, treinadas e prontas para atuar. Com a abertura desta seção a região nordeste do Paraná terá atendimento exclusivo e um raio de abrangência pré-definido e analisado por meio de estudos de complexidade e com apoio da seção de Computação Forense, fazendo com que todos os exames periciais da região sejam atendidos em uma janela temporal devidamente adequada”, assinalou o Perito Chefe da Divisão Técnica do Interior do Instituto de Criminalística, Márcio Alexandre Tavares.

