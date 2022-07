Jacarezinho entrega títulos de propriedade para mais 151 famílias

Beneficiárias de programas habitacionais do município

A prefeitura de Jacarezinho e a Cohapar(Companhia de Habitação do Paraná) fizeram a entrega de títulos de propriedade para 151 famílias beneficiárias de programas habitacionais do município, durante evento realizado na tarde desta sexta-feira, dia primeiro.

Deste total de famílias que receberam a documentação definitiva de suas casas no evento, são 116 moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e as outras 35 de moradores do Residencial Santa Helena.

“Desde o começo da gestão tínhamos essa preocupação em finalizar o processo dessas famílias com a entrega dos títulos de propriedade, dando a segurança legal da posse dos imóveis a essas famílias”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

De acordo com o deputado Mauro Moraes, presente no evento, a iniciativa da prefeitura reflete a preocupação da gestão com as questões de políticas habitacionais.

“Dia marcante onde as famílias realizaram o segundo sonho, que é de ter a escritura de suas casas em mãos, mostrando a preocupação e o empenho de toda a gestão em proporcionar esse benefício para todas essas pessoas”.

Também estiveram no evento a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, o presidente da câmara de vereadores de Jacarezinho, Antônio Neto, o assessor especial da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Francisco Leal, o Daio, representantes da Cohapar e secretários municipais de Jacarezinho.

MAIS CASAS

Importante lembrar que Jacarezinho tem em construção mais 48 casas populares, que devem ser concluídas entre o fim deste ano e o começo de 2023. Além disso, um novo lote de moradias já foi liberado pelo governo do Estado, devendo ter início das obras durante o ano que vem.