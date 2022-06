Jacarezinho e Santo Antônio registram mais duas mortes

Mais 40 jacarezinhenses e 16 platinenses foram infectados

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho informou a ocorrência de um óbito, de pessoa positivada com a Covid-19.

Trata-se de um idoso com 87 anos, morador do Bairro Ouro Grande, na Zona Rural do Município.

A morte ocorreu no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 23, também registrou 40 novos casos da doença.

A cidade segue com 13.231 positivados, deste total, 12.925 estão recuperados.

Há 177 pacientes em fase ativa da doença e nenhum caso suspeito.

São 129 mortes.

Boletim epidemiológico sobre a situação da Covid-19 em Santo Antônio da Platina dessa quinta-feira, dia 23, registrou 16 novos infectados pela Covid-19.

Uma mulher de 96 anos não resistiu e perdeu a vida para a doença.

Não há casos suspeitos , mas confirmados 52 casos ativos, sendo todos em tratamento domiciliar e nenhum hospitalizado.

Ao todo, confirmados 14.950 casos, dos quais 14.737 já recuperados.

São 161 óbitos.