Jacarezinho coleta o lixo eletroeletrônico

Material recolhido será encaminhado para a reciclagem

Na semana de 22 a 26 de novembro, a Ong E-letro, Prefeitura de Jacarezinho e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente promoverão uma grande campanha para coleta de lixo eletroeletrônico.

A parceria visa o descarte adequado de aparelhos eletroeletrônicos para que esses produtos não contaminem o solo e os rios, causando prejuízos ao meio ambiente. Serão vários pontos de entrega na cidade que visam facilitar a ação de descarte consciente por parte da população.

Serão coletados todos os tipos de aparelhos eletroeletrônicos sem utilidade ou avariados, tais como computadores, tablets, notebooks, cabos de energia, celulares, impressoras, monitores, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, ar-condicionado, micro-ondas, TVs, torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores, mixers, secadores de cabelo, ferramentas elétricas, calculadoras, câmeras digitais, rádios, computadores, entre outros.

O material coletado será encaminhado para reciclagem e os aparelhos que estiverem em condições de uso serão recuperados. O restante será desmontado e suas peças comercializadas ou descartadas adequadamente de forma que não prejudique o meio ambiente.

A engenheira ambiental, Ana Carolina Santos Andrade, diretora geral do Meio Ambiente da Prefeitura, destaca a importância do descarte correto desses materiais. “Um único aparelho celular possui mais de 15 metais diferentes, como o cobre, ferro, alumínio, ouro, prata, paládio, estanho, berílio. E alguns deles são metais pesados contaminantes, como o níquel, cromo, cobalto, chumbo, cádmio, arsênio e o mercúrio. A reciclagem destes metais, evita que estas substâncias sejam jogadas no lixo, enviadas a aterros sanitários e gere danos consideráveis ao meio ambiente.

Para a diretora, o sucesso da iniciativa depende diretamente da disposição da população em contribuir, fazendo aquela limpeza básica em gavetas e armários. “Todos nós temos algum tipo de equipamento desses jogado num cômodo da casa, num armário, e aquilo vai ficando lá sem utilidade. Com a doação para a campanha, além de dar um destino adequado a esses materiais e equipamentos, as pessoas contribuirão com uma organização não-governamental que gera emprego e renda para muitas famílias”, lembra Ana Carolina.

Também participam da parceria o Rotary Club, Eletrolume, Instituto Água e Terra (IAT), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Paróquia São Pedro, Paróquia Perpétuo Sucorro, Coopercicla, Batalhão da Polícia Ambiental, UBS Parque Bela Vista, ACIJA e SEMA.

Confira abaixo os pontos disponíveis para entrega:

IAT – R. Fernando Eugênio, 490 – Centro;

Reitoria da UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná – Av. Getúlio Vargas, 850Paróquia São Pedro – R. Paraná, 110;

Paróquia Nossa Senhora Perpétuo do Socorro – R. Fernando Botarelli, 220 – Bairro Aeroporto;

Prefeitura de Jacarezinho – Rua Coronel Batista, 335;

Batalhão da Polícia Ambiental – R. Padre Melo, 858;

UBS do Parque Bela Vista – Rua Presidente Castelo Branco, 987;

ACIJA – R. Dr. Heráclio Gomes, 732;

SEMA – Rua Antônio Lemos, 908;

Rotary Club de Jacarezinho – R. Antônio Lemos, 1073;

Eletrolume – R. dos Expedicionários, 301.

Observação: esses pontos de coleta funcionarão das 9 às 16 horas dos dias 22 a 26 de novembro.