Jacarezinho abre programação de Natal sexta-feira

Programação variada e com diversas atrações inicia nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (05) a programação de Natal em Jacarezinho, com uma série de atividades e atrações, como shows e decoração típica em vários pontos da cidade. Neste ano a prefeitura antecipou as ações natalinas para proporcionar lazer à população e garantir maior fluxo no comércio.

Para isso, o planejamento vem desde o primeiro semestre, respeitando todos os trâmites legais para que toda a população possa desfrutar de uma programação que promete ser uma das mais bem elaboradas entre toda a região Norte do Estado e Sul de São Paulo.

A decoração, um dos grandes chamarizes desta época, promete ser um show à parte. Com direito a Papai Noel gigante e enfeites diferenciados em diversas ruas, a expectativa é que não só os cidadãos de Jacarezinho, mas de toda a região, compareçam para presenciar as novidades de 2021.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a ideia é fazer do município uma referência regional em programações de Natal. “O Natal é uma época especial e temos que dar a devida importância. Nossa ideia é ter a maior programação natalina da história de Jacarezinho e fazer disso uma tradição, onde todo ano as pessoas se lembrem que em Jacarezinho vai haver uma série de atrações nesta época. Isso, claro, sem nunca nos esquecer dos valores cristãos de amor que o Natal nos traz”, pontua.

O prefeito ainda cita o apoio a todo o comércio de Jacarezinho que a iniciativa também busca. “Com tudo isso sem dúvida também vamos dar um apoio muito forte ao comércio da cidade, que assim como em todo mundo sofreu bastante com a pandemia. Agora com uma situação mais controlada é hora de darmos os incentivos para que o comércio volte a crescer e gerar emprego e renda para Jacarezinho”, completa.

A decoração está prevista para ser implantada já nesta sexta-feira nas avenidas Manuel Ribas, Getúlio Vargas e Marciano de Barros; nas ruas Costa Junior, Paraná, Cel. Figueiredo, Cel. Alcântara, Cel. Cecílio Rocha, Cel. Baptista e Santos Dumont; na rotatória entre as avenidas e no trevo de acesso à cidade, na fachada da secretaria municipal de Educação (Hotel Municipal), Praça Rui Barbosa e prefeitura.

A decoração deve ficar nesses pontos até o dia 10 de janeiro, quando então será retirada pela empresa especializada que foi contratada para a realização do trabalho.

O comércio começa a ter atendimento até à noite no dia 10 de dezembro, quando o Papai Noel chega a Jacarezinho. A Acija (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho) também prepara uma série de atrações noturnas, em parceria com a própria prefeitura e parceiros como Sesc/Senac.