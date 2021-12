Jacarezinho: 30% não comparecem para segunda dose

Covid-19: Faixa etária de 18 a 23 anos verificou ausência de até 41% no Dom Pedro Filipak

A vacinação contra a Covid-19 em Jacarezinho já ultrapassou a marca de 65.500 vacinas aplicadas, apesar da grande diferença entre os que tomaram uma e duas doses. O número é extremamente significativo, e mesmo assim, na faixa etária de 18 a 23 anos, cuja aplicação das segundas doses foi realizada nesta quinta-feira (dia 9), 30% da população que poderia não compareceu às Unidades de Saúde do Município.

Enquanto na primeira aplicação 2.318 pessoas dessa faixa etária foram vacinadas, na segunda vez apenas 1.629 compareceram, ou seja, uma diferença de 689 pessoas deixaram de ser imunizadas – a imunização, como se sabe, só atinge o ciclo completo com a segunda dose.

Em alguns bairros, como o Dom Pedro Filipak, 41% da população-alvo não compareceu à Unidade de Saúde. É o bairro com maior índice de ausências em todo o Município. Em compensação, o Distrito de Marques dos Reis alcançou praticamente 90% -apenas 10,2% das pessoas aptas a se vacinarem deixaram de comparecer.

O secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, demonstra preocupação com essa abstenção. “Mantivemos vacinas em todas as unidades, estendemos o horário até 19 horas, e nem assim conseguimos bater a meta. É importantíssimo que as pessoas tomem a segunda dose, uma vez que se aproximam as festas de final de ano, e queremos que todos possam usufruir dos feriados sem tanta preocupação com o coronavírus”, adverte.

Venturine estuda formas de alcançar o grande público, de maneira a que as vacinas não sejam perdidas e os casos graves voltem a assustar as autoridades sanitárias. “Corremos o risco de termos lotes de vacinas vencendo, e seria um pecado termos que descartar doses, enquanto a população desperdiça a oportunidade da imunização”, lamenta.

A Secretaria Municipal de Saúde vai manter a vacinação em todas as unidades de saúde, e quem ainda não tomou pode procurar a mais próxima de sua residência. “Rogamos a todos para que procurem os postinhos e tomem a segunda dose”, conclui o Secretário.

Veja o percentual de ausência por bairro:

Marques dos Reis – 10,2%

Aeroporto – 33,9%

Jardim São Luiz – 24,6%

Vila Setti – 35,1%

Jardim Panorama – 31,8%

Centro – 17,8%

Parque Bela Vista – 29,8%

Vila São Pedro – 27%

Dom Pedro Filipak – 41%