Jacarezinho 29 e Santo Antônio 65

AS DUAS CIDADES TÊM JUNTAS 169 MORTES PELA DOENÇA

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado em 13 de maio(quinta-feira) pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 65 resultados positivos, a cidade segue com 4.000 casos confirmados, deste total, 3.490 estão recuperados.

Dentre os 412 pacientes em fase ativa da doença, 390 fazem isolamento domiciliar e 22 se encontram hospitalizados.

Em andamento, estão outros 252 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 9.886 casos foram descartados, após resultado negativo.

98 óbitos oficiais.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Jacarezinho, atualizado nesta quinta-feira, dia 13 pela Secretaria Municipal de Saúde indicou mais 29 resultados positivos, a cidade segue com 4.920 casos confirmados, deste total, exatos 4.551 estão recuperados.